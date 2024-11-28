وزارة الدفاع الصينية تُحقّق مع مسؤول عسكري كبير

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أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس، أن أحد كبار المسؤولين العسكريين في الصين تم إيقافه عن العمل، ويخضع حاليا للتحقيق بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة تتعلق بالانضباط".ويشغل الأميرال مياو هوا الضابط الموقوف عن العمل، منصبا في اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة عسكرية في الصين.ومياو هوا هو الضابط السياسي الأعلى في الجيش. (العربية)