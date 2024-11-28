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عربي-دولي
بوتين: لا يوجد نظير لصاروخ "أوريشنيك" الروسي في العالم
Lebanon 24
28-11-2024
|
06:38
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن "روسيا هاجمت أوكرانيا بما يصل إلى 90 صاروخا و100 طائرة مسيرة عشية الرد على هجمات أوكرانية بواسطة صواريخ أتاكمز الأميركية".
تابع: "الهجمات أصابت 17 هدفا هي عبارة عن منشآت عسكرية ودفاعية وصناعية والمرافق المخدمة لها".
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واشار بوتين إلى إن "الهجوم الضخم على أوكرانيا كان ردًا على الضربات على روسيا بأسلحة أمريكية وبريطانية، مشيرا إلى أن موسكو تختار أهدافًا في أوكرانيا يمكن أن تشمل مراكز صنع القرار في كييف"، مضيفاً "إنتاج بلاده من أنظمة الصواريخ المتقدمة يتجاوز إنتاج الناتو بعشر مرات، وسيزيد أكثر".
وأوضح إن "الأسلحة الروسية التي تفوق سرعتها أضعاف سرعة الصوت ليس لها مثيل في العالم، وإنتاجها في ازدياد".
كما أعلن بوتين عن "بدء الإنتاج التسلسلي للنظام الصاروخي الفرط الصوتي أوريشنك".
وأكد مجددا على أنه "لا يوجد نظير لصاروخ أوريشنيك الروسي في العالم، ولن يظهر له مثيل قريبا"، مشيرا إلى أن موسكو اضطرت لاستخدام "أوريشنيك ردا على تصرفات العدو". (سكاي نيوز)
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