كيف علقت وزارة الدفاع التركية على اشتباكات جبهة النصرة والجيش السوري؟

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علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على الاشتباكات التي حصلت بين تنظيم "جبهة النصرة" والجيش السوري في ريفي محافظتي حلب وإدلب، قائلاً: "نتابع عن كثب (النفير) الذي بدأته بعض المجموعات المسلحة المحلية، والاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات الأسد، شمالي سوريا، والتطورات المتعلقة به".بدورها، أشارت مصادر أمنية من وزارة الدفاع التركية، إلى إن "عملية فصائل المعارضة السورية باتجاه حلب تقع (ضمن حدود منطقة خفض التصعيد بإدلب) التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019.تابعت:"العملية المحدودة لجماعات المعارضة السورية المسلحة، قد توسعت بعد أن غادرت قوات النظام السوري مواقعها". (روسيا اليوم)