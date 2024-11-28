زيلينسكي بعد الهجوم الروسي المكثّف: تصعيد "حقير"

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وأشار زيلينسكي إلى أن "هذه الذخائر العنقودية تعقد بشكل كبير مهمة عناصر الإنقاذ والمهندسين الكهربائيين في إزالة تداعيات الضربات، وتشكل تصعيدا حقيرا للتكتيكات الإرهابية الروسية"، مشدداً على أن "الهجمات الروسية على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا تثبت أن أوكرانيا "بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي الآن".تابع:"الأمر مهم خصوصا في فصل الشتاء حين يتعين علينا حماية بنيتنا التحتية من هجمات الروس المتعمدة". (العربية)