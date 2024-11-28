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عربي-دولي

زيلينسكي بعد الهجوم الروسي المكثّف: تصعيد "حقير"

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:37
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس،عقب هجوم مكثّف شنّته روسيا خلال الليل وفجراً أن "روسيا بقصف البنى التحتية للطاقة في بلاده بقنابل عنقودية، ما أدى إلى تعطيل مواقعها وتعقيد الإصلاحات، في تصعيد وصفه بأنّه حقير".
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وأشار زيلينسكي إلى أن "هذه الذخائر العنقودية تعقد بشكل كبير مهمة عناصر الإنقاذ والمهندسين الكهربائيين في إزالة تداعيات الضربات، وتشكل تصعيدا حقيرا للتكتيكات الإرهابية الروسية"، مشدداً على أن "الهجمات الروسية على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا تثبت أن أوكرانيا "بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي الآن".

تابع:"الأمر مهم خصوصا في فصل الشتاء حين يتعين علينا حماية بنيتنا التحتية من هجمات الروس المتعمدة". (العربية) 
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