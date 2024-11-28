اشتباكات بين مصريين والشرطة الإيطالية في ميلانو.. ماذا يجري هناك؟

بعد مصرع شاب مصري يدعى رامي الجمل دهسا خلال ملاحقة أمنية، شهدت مدينة ميلانو الإيطالية اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومهاجرين أغلبهم من المصريين.

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وبحسب التفاصيل، ووفقا لرواية شهود العيان، فإن البداية كانت ليلة 25 تشرين الأول الماضي، حيث كان الشاب المصري رامي الجمل يستقل دراجة نارية يقودها مهاجر آخر من أصل تونسي، وعند مرورهما من أمام نقطة تفتيش لم يتوقفا استجابة لأمر الشرطة واتجها بسرعة في الناحية العكسية ما دفع قوات الأمن لملاحقتهما.وتبيّن أنه خلال المطاردة الأمنية اصطدمت الدراجة النارية بسيارة أخرى، ما تسبب في مصرع الشاب المصري وإصابة صديقه التونسي.وحسب رواية الشرطة الإيطالية، فقد احتشد المئات من أبناء الحي من المهاجرين فور علمهم بوفاة الشاب المصري، وأضرموا النيران في بعض صناديق القمامة، وتسببوا بأضرار في بعض المرافق العامة فيما حاولت الشرطة تفريقهم.وتصاعدت حدة الغضب أكثر عندما مرت سيارة مسرعة ودهست عددا من المحتشدين خلال التظاهرة، فأصابت 5 منهم بإصابات خطيرة ثم اصطدمت بسيارة أخرى، وعقب ملاحقتها تم القبض على قائدها وكان يحمل الجنسية المصرية وبرفقته سيدة بلغارية 55 عاما. (روسيا اليوم)