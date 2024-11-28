"فورين بوليسي": بايدن لم يبذل أبداً جهداً جاداً لتأمين وقف إطلاق نار حقيقي في غزة

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تناولت المحادثات الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على غزة، قائلةً إنّها "كانت مجرد تمثيلية، ومحكوم عليها بالفشل منذ البداية".وفي تقرير لها، أوضحت المجلة، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "قدم، خلال الصيف، تأكيدات علنية متكررة بأنّ الاتفاق بين إسرائيل وحماس كان على وشك التحقق، وسط إصرار من إدارته على أنّها تمارس ضغوطاً دبلوماسية قوية لإنهاء الحرب".لكن الاتفاق، الذي من شأنه أن يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، ويُنتج عنه وقف إطلاق نار دائم، "لم يحدث قط"، و"لم تعد الإدارة تحاول بنشاط تأمين وقف إطلاق النار، بحيث أصبح هذا الاحتمال أكثر بعداً مع توسع الحرب إلى لبنان".وكأحد التفسيرات، تدّعي إدارة بايدن، أنّ "مواقف إسرائيل وحماس كانت ببساطة متباعدة للغاية"، وأنّه "نظراً إلى أنّ إسرائيل وحماس لم ترغبا في إنهاء الحرب، فلم يكن هناك شيء يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لإحلال السلام"، بحسب المجلة.لكن فكرة أنّ الولايات المتحدة "حاولت وفشلت في صنع السلام خاطئة"، حيث "تُظهر الحقائق أنّ إدارة بايدن لم تبذل أبداً جهداً جاداً لتأمين وقف إطلاق نار حقيقي ودائم في قطاع غزة"، بحسب "فورين بوليسي". (الميادين)