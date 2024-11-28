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عربي-دولي

بالتنسيق مع ترامب.. بايدن يتبنى استراتيجية "مفاجئة" في الشرق الأوسط

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:49
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تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، استراتيجية مفاجئة بشأن السلام في الشرق الأوسط تقوم على التنسيق مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر.
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وأشرت الصيفة إلى أنه "في حين تسعى إدارة بايدن إلى التوسط في اتفاق سلام في نهاية المدة في الشرق الأوسط، فإنها تجلب معها شريكا مفاجئا في المقعد الخلفي: دونالد ترامب".

اضافت: "فبدلا من انتقاد وقف إطلاق النار الذي توسط فيه البيت الأبيض في لبنان بين إسرائيل وحزب الله والذي أعلن عنه يوم الثلاثاء، ظل ترامب ومستشاروه صامتين إلى حد كبير بشأن الاختراق الدبلوماسي، بينما يحول مسؤولو إدارة بايدن تركيزهم إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهي مهمة أصعب بكثير".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع قوله إن فريق ترامب يرى أن إبرام اتفاق بشأن قطاع غزة الآن سينقذ أرواحا لا حصر لها.(روسيا اليوم) 
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