من عاملة نظافة وعمرها 21 عاماً.. لبوتين ابنة سرية نسخة عنه وهذه صورها

ركزت التقارير الإعلامية من جديد على حياة فلاديمير بوتين الشخصية، كاشفة أن لبوتين ابنة سرية كان أنجبها من عاملة نظافة خلال زواجه الأول.



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ويُعتقد أن إليزافيتا كريفونوجيك 21 عامًا، تنتحل صفة قريبة لحليف بوتين الراحل أوليغ رودنوف، وفقًا لتحقيق تلفزيوني أوكراني. ويقول التقرير إن كريفونوجيك المعروفة أيضًا باسم "لويزا روزوفا" اختفت قبل وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، ولكن في وقت سابق كانت لها بصمة واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.



ويزعم تقرير تلفزيون "TSN" أنه تعقبها هي ووالدتها، وكانت عاملة النظافة تبلغ من العمر 49 عامًا تحولت إلى مليونيرة، قائلا إنهما الآن تستخدمان اسم عائلة رودنوفا.



وكانت إليزافيتا طالبة في مدرسة باريس للإدارة والفنون أثناء الحرب في أوكرانيا، لكن ترجيحات بمغادرتها المدرسة لاحقا. الأم التي تحولت إلى مليونيرة لاحقا وابنتها التي أصبحت شابة، تعيشان متخفيتين في أوروبا خوفا من أي خطر يحدق بهما لا سيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.ويُعتقد أن إليزافيتا كريفونوجيك 21 عامًا، تنتحل صفة قريبة لحليف بوتين الراحل أوليغ رودنوف، وفقًا لتحقيق تلفزيوني أوكراني. ويقول التقرير إن كريفونوجيك المعروفة أيضًا باسم "لويزا روزوفا" اختفت قبل وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، ولكن في وقت سابق كانت لها بصمة واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.ويزعم تقرير تلفزيون "TSN" أنه تعقبها هي ووالدتها، وكانت عاملة النظافة تبلغ من العمر 49 عامًا تحولت إلى مليونيرة، قائلا إنهما الآن تستخدمان اسم عائلة رودنوفا.وكانت إليزافيتا طالبة في مدرسة باريس للإدارة والفنون أثناء الحرب في أوكرانيا، لكن ترجيحات بمغادرتها المدرسة لاحقا.

وبحسب جواز سفرها باسم إليزافيتا أوليغوفنا رودنوفا، يتبين أن تاريخ ميلادها المعروف هو 3 آذار 2003، هذا يعني أنها ولدت عندما كان بوتين رئيسًا لروسيا ومتزوجاً من السيدة الأولى ليودميلا بوتينا، التي طلقها لاحقًا.



وبحسب التقرير، والدتها سفيتلانا كريفونوجيك، التي تشارك في أحد البنوك الكبرى وتملك ناديًا في سانت بطرسبرغ تستخدم نفس الاسم رودنوفا، النسخة الأنثوية من رودنوف.



و في عام 2020، زعم موقع "Proekt" الإخباري الروسي المستقل للتحقيقات أن كريفونوجيك أقامت صداقة مع بوتين عندما كان نائبًا لرئيس بلدية سانت بطرسبرغ، وبالتالي لا يزال متزوجًا من ليودميلا شكريبنيفا.

وتشير المعلومات النادرة إلى أن بوتين وعاملة النظافة سافرا معًا على نفس الطائرات أثناء صعود بوتين في الرتب. لكن تسريب ملايين الوثائق الحساسة في عام 2021 - والمعروفة باسم أوراق باندورا، كشف كيف أصبحت كريفونوجيك ثرية بعد أن أصبح بوتين رئيسًا لروسيا في عام 2000.



حصلت على ملكية العديد من العقارات، بما في ذلك شقة فاخرة في موسكو، اشترتها في عام 2003. أصبحت أيضًا مساهمة في بنك روسيا، المعروف بعلاقاته بالدائرة الداخلية لبوتين.



ووفقًا لـ Proekt، جمعت كريفونوجيك ثروة قدرها 100 مليون دولار من حيازتها في بنك روسيا. وفي آذار 2003 بعد ثلاث سنوات من تولي بوتين منصب الرئيس، أنجبت ابنة تُعرف باسم إليزافيتا كريفونوجيك، أو "لويزا روزوفا". (العربية)