Advertisement

عربي-دولي

بشأن "اعتقال نتنياهو".. تصريح جديد يزبد "ضبابية" الموقف الفرنسي

Lebanon 24
28-11-2024 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1285335-638684069922591002.png
Doc-P-1285335-638684069922591002.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن "قرار اعتقال نتنياهو من عدمه في حال دخوله الأراضي الفرنسية، لا يعود إلى الحكومة الفرنسية، وإنما إلى السلطة القضائية".

أضاف: "باريس لا تستطيع اعتقال نتنياهو"، مشيرا إلى أنه "يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية".
Advertisement

تصريح الناطق باسم الخارجية الفرنسية، يتنافى مع بيان الخارجية الفرنسية.

والموقف الفرنسي أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-11-28
12:14 | 2024-11-28
12:13 | 2024-11-28
12:09 | 2024-11-28
12:00 | 2024-11-28
11:47 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24