بشأن "اعتقال نتنياهو".. تصريح جديد يزبد "ضبابية" الموقف الفرنسي

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الناطق باسم الخارجية الفرنسية، يتنافى مع بيان الخارجية الفرنسية.

أضاف: "باريس لا تستطيع اعتقال نتنياهو"، مشيرا إلى أنه "يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية".تصريحوالموقف الفرنسي أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية. (سكاي نيوز)