للرد على "طوفان الأقصى".. وزير إسرائيلي يدعو إلى "استيطان غزة"!

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كلام غولدكنوف جاء ضمن إطار جولة بمحاذاة غزة عند مدخل ما بات يعرف باسم محور نتساريم.وأشار إلى إن "الاستيطان في القطاع هو الرد الأنسب على هجوم السابع من تشرين الأول 2023، يوم "طوفان الأقصى"، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت". (سكاي نيوز)