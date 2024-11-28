Advertisement

عربي-دولي

للرد على "طوفان الأقصى".. وزير إسرائيلي يدعو إلى "استيطان غزة"!

Lebanon 24
28-11-2024 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1285349-638684090681260690.png
Doc-P-1285349-638684090681260690.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا وزير البناء والإسكان الإسرائيليّ يتسحاق غولدكنوف، اليوم الخميس، إلى "الاستيطان اليهودي في القطاع".

كلام غولدكنوف جاء ضمن إطار جولة بمحاذاة غزة عند مدخل ما بات يعرف باسم محور نتساريم.
Advertisement

وأشار إلى إن "الاستيطان في القطاع هو الرد الأنسب على هجوم السابع من تشرين الأول 2023، يوم "طوفان الأقصى"، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت". (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-11-28
12:14 | 2024-11-28
12:13 | 2024-11-28
12:09 | 2024-11-28
12:00 | 2024-11-28
11:47 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24