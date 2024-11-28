بوتين يروي تفاصيل واقعة خوف ميركل من كلبته... ماذا قال؟

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روى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل لقائه مع المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أنها تخاف من الكلاب، بل على العكس من ذلك، كان يريد تلطيف الأجواء.وقال بوتين للصحفيين عندما سئل عما إذا كان حقا "استغل خوف ميركل من الكلاب": "في الواقع، حدثت مثل هذه الحالة. جاءت السيدة ميركل لزيارتنا. وخرجت كلبتي "كوني". لقد أخبرتها بالفعل أنني لم أكن أعرف أنها تخاف من الكلاب، لو كان لدي علم لم أكن لأفعل ذلك أبدا، بل على العكس من ذلك، أردت خلق جو مريح وممتع".وأكد رئيس الدولة أنه انطلق من حقيقة أن ألمانيا لديها موقف إيجابي للغاية تجاه الحيوانات الأليفة، مضيفا: "قالت في وقت لاحق إنها تعرضت للعض من قبل كلب عندما كانت طفلة. وهذا ما سبب لها صدمة نفسية. وعندما علمت بذلك، اعتذرت لها". (روسيا اليوم)