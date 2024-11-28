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عربي-دولي

الحوثي: سنواصل ضرب إسرائيل

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:27
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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، أنها ستستمر في شن الهجمات على إسرائيل، كما أكدت تعرض معاقل لها لغارات "أميركية بريطانية".
وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون "بالصواريخ والمسيّرات" على إسرائيل، غداة بدء سريان وقف لإطلاق النار بينها وبين حزب الله في لبنان.
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وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "العمليات من جبهة اليمن المساندة للشعب الفلسطيني بالقصف بالصواريخ والمسيّرات على العدو الإسرائيلي مستمرة".
وأطلقت جماعة الحوثي المدعومة من إيران طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل بشكل منتظم، منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول 2023.
كما استهدفت سفن شحن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إليها، في البحر الأحمر وخليج عدن.
ومن جهة أخرى، أعلنت الجماعة عن قصف أميركي بريطاني جديد استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد توقف الغارات منذ نحو نصف الشهر.
وذكرت في بيان مقتضب على تطبيق "تلغرام"، أن" طيران العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين مديرية باجل في محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.
(سكاي نيوز)
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