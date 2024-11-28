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عربي-دولي
مبعوث ترامب لأوكرانيا.. مع إنهاء الحرب أم استمرار الدعم لكييف؟
Lebanon 24
28-11-2024
|
12:09
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يشير تعيين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، للجنرال السابق كيث كيلوغ مبعوثًا خاصًا للصراع الأوكراني الروسي، إلى أن الإدارة الجديدة ستنتهج سياسة مغايرة لما عهدته كييف من واشنطن منذ بداية الحرب في 24 شباط 2022.
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ويرى مراقبون أن ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيوقف الحرب خلال 24 ساعة إذا عاد إلى البيت الأبيض، قد يستخدم مساعدات وعدت بها إدارة الديمقراطي جو بايدن ولم تتمكن من تسليمها بعد إلى أوكرانيا، للضغط على كييف وحملها على التفاوض مع روسيا لوقف القتال.
وانتقد ترامب في عدة مناسبات إنفاق إدارة بايدن مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا.
ودفعت واشنطن بأكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، ومن المتوقع أن ترسل مليارات أخرى قبل مغادرة بايدن منصبه في أقل من شهرين.
وقد كثفت الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات الأسلحة وتنازلت عن مليارات الدولارات من القروض المقدمة لكييف، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وبدأ مايك والتز، الذي اختاره ترامب قبل نحو أسبوعين لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، يدرس مقترحات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
ماذا عن تعيين كيلوغ؟
ويرى لاري كورب، الذي يشغل حاليا منصب كبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي، أن مواقف كيلوغ التي عبر عنها مرارا بخصوص إيقاف الحرب في أوكرانيا "ليست مؤشرا على السياسة التي سينتهجها في إطار منصبه الجديد".
ويعتبر كورب أن أي مبعوث لمنطقة نزاع يواجه عدة تحديات في الميدان ومواقف متصلبة "قد تكبح سعيه في إنهاء الصراع".
ولطالما كرر ترامب أنه يستطيع إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، وهي تصريحات فسرها بعض المراقبين بأن ترامب قد يضغط على أوكرانيا للتنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا ثمنا لعقد صفقة سلام مع موسكو.
تعليقا على ذلك، يقول الباحث السياسي المقيم في واشنطن، حسن منيمنة، إن تعيين كيلوغ قد يساهم في تسريع وتيرة إيجاد حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكن منيمنة أوضح أن "موقف ترامب لا يحتاج إلى مؤشرات لأنه عبّر عنه على مدار الأعوام الماضية".
وفي اتصال مع موقع "الحرة"، شدد منيمنة على أن ترامب سيعمل خلال المفاوضات بين الطرفين على ألا يحصل أي منهما على أقصى ما يريده، وقال إن "التعيين بحد ذاته يؤكد المؤكد، ولا يشير إلى أي تبدل أو جديد".
من هو كيث كيلوغ وما هي مواقفه؟
سبق أن خدم كيلوغ في إدارة ترامب السابقة مستشارا للأمن القومي بالوكالة بعد استقالة مايكل فلين من المنصب، على خلفية الكشف عن اتصالاته مع مسؤولين روس.
وقال ترامب عن كيلوغ إنه خدم في إدارته الأولى في "أدوار الأمن القومي الحساسة للغاية".
وأردف ترامب: "كان معي منذ البداية، سنضمن السلام من خلال القوة، ونجعل أميركا والعالم آمنين مرة أخرى".
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