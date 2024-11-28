قتلوا مهاجرين وألقوا جثثهم في الآبار السوداء.. جرائم بشعة في ليبيا

أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا انتشال جثة مهاجر غير شرعي من إحدى الآبار السوداء (الصرف الصحي)، واستمرار أعمال استخراج جثث آخرين لقوا حتفهم على يد تشكيل إجرامي في مدينة سبها جنوب البلاد.

وفي التفاصيل، كشفت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، أنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بوجود أحد الأوكار الإجرامية في مدينة سبها تمتهن أعمال الدعارة والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى الاتجار بالبشر وتهريب الوقود خارج القنوات الشرعية.

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وأضافت إدارة إنفاذ القانون أنها قامت رفقة كتيبة 11 باللواء طارق بن زياد، بمداهمة الوكر والقبض على بعض الأشخاص الموجودين به، وخلال التحقيقات اعترف أحدهم بقتل عدد من المهاجرين ورمي الجثامين في إحدى الآبار السوداء بإيعاز من ليبيين يقودون تلك الأوكار.



وأكدت الإدارة أنه على الفور صدرت الأوامر ببدء أعمال البحث عن أفراد التشكيل العصابي الليبي لضبطهم والتحقيق معهم، كما تم إخطار النيابة العامة للتصريح بتفقد الجثث في موقع الجريمة.