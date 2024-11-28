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روسيا تقصف مرافق طاقة أوكرانية

Lebanon 24
28-11-2024 | 18:01
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أطلقت روسيا الخميس ثاني هجوم كبير على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "موسكو شنت الهجوم رداً على هجمات أوكرانيا على أراض روسية باستخدام صواريخ أتاكمز الأميركية متوسطة المدى".
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وأضاف أن "أهداف روسيا المستقبلية قد تشمل مراكز صنع القرار في كييف".

وإتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالقيام بتصعيد دنيء، قائلاً إنها "استخدمت صواريخ كروز مزودة بذخائر عنقودية".
وقال أيضاً في خطابه الليلي المصور إنه "يتحدث مع زعماء غربيين، منهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتهو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس، من أجل تحديد رد على محاولة روسيا جعل الوضع لا يحتمل بشكل أكبر وإطالة أمد الحرب".
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