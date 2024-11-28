Advertisement

عربي-دولي

أعمال انتشال حطام طائرة شركة "دي إتش إل" مستمرّة في ليتوانيا

Lebanon 24
28-11-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1285497-638684414645997552.png
Doc-P-1285497-638684414645997552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال السلطات الليتوانية تواصل أعمال انتشال حطام طائرة شركة الخدمات اللوجستية الألمانية " دي إتش إل" التي تحطّمت في ليتوانيا.

وواصلت قوات الطوارئ الخميس جمع حطام الطائرة المملوكة لشركة "سويفت اير" الإسبانية والتي كانت متجهة من مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس أثناء عملها لصالح شركة "دي إتش إل".
Advertisement

وتمّت الاستعانة خلال هذه العمليات ب آليات من بينها حفارات ومعدات أخرى غير أنه لم تتم ملاحظة وجود رافعة لانتشال القطع الكبيرة من الحطام في المنطقة المطوقة والتي قامت الشرطة الليتوانية بتأمينها.
وبدأت السلطات الليتوانية تحقيقا شاملا في الحادث وبدأت في انتشال حطام الطائرة المدمرة بالكامل، ومن المقرّر نقلها إلى حظيرة طائرات لفحصها من قبل خبراء. وتمّ العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة وانتشالهما.

ويشارك خبراء ألمان أيضاً في التحقيقات كما يشاركون في أعمال الفحص الجارية في الموقع.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2024-11-28
18:01 | 2024-11-28
16:51 | 2024-11-28
16:30 | 2024-11-28
16:00 | 2024-11-28
15:30 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24