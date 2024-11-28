أعمال انتشال حطام طائرة شركة "دي إتش إل" مستمرّة في ليتوانيا





وواصلت قوات الطوارئ الخميس جمع حطام الطائرة المملوكة لشركة "سويفت اير" الإسبانية والتي كانت متجهة من مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس أثناء عملها لصالح شركة "دي إتش إل".

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وتمّت الاستعانة خلال هذه العمليات ب آليات من بينها حفارات ومعدات أخرى غير أنه لم تتم ملاحظة وجود رافعة لانتشال القطع الكبيرة من الحطام في المنطقة المطوقة والتي قامت الشرطة الليتوانية بتأمينها. لا تزال السلطات الليتوانية تواصل أعمال انتشال حطام طائرة شركة الخدمات اللوجستية الألمانية " دي إتش إل" التي تحطّمت في ليتوانيا.وواصلت قوات الطوارئ الخميس جمع حطام الطائرة المملوكة لشركة "سويفت اير" الإسبانية والتي كانت متجهة من مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس أثناء عملها لصالح شركة "دي إتش إل".وتمّت الاستعانة خلال هذه العمليات ب آليات من بينها حفارات ومعدات أخرى غير أنه لم تتم ملاحظة وجود رافعة لانتشال القطع الكبيرة من الحطام في المنطقة المطوقة والتي قامت الشرطة الليتوانية بتأمينها.

وبدأت السلطات الليتوانية تحقيقا شاملا في الحادث وبدأت في انتشال حطام الطائرة المدمرة بالكامل، ومن المقرّر نقلها إلى حظيرة طائرات لفحصها من قبل خبراء. وتمّ العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة وانتشالهما.



ويشارك خبراء ألمان أيضاً في التحقيقات كما يشاركون في أعمال الفحص الجارية في الموقع.