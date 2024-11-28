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العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقا لمواجهة تهريب البشر

Lebanon 24
28-11-2024 | 23:14
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وقعت بريطانيا والعراق على اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات تهريب البشر المسؤولة عن عبور الآلاف من المهاجرين للقنال الإنكليزي في قوارب صغيرة قادمة من الشواطئ الفرنسية.
وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إلى العراق استمرت ثلاثة أيام. 
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ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية أيضا اتفاقية جديدة لضمان إعادة طالبي اللجوء العراقيين الذين يواجهون رفض طلبات لجوئهم إلى العراق بسرعة أكبر.
وخلال الزيارة، التقت الوزيرة البريطانية بوزراء من الحكومة الاتحادية في بغداد ومسؤولين في إقليم كردستان.
وستتضمن الاتفاقية تبادلا أكبر للمعلومات الاستخباراتية والمزيد من عمليات إنفاذ القانون المشتركة، للوصول غلى المهربين وتقديمهم للقضاء.
وبموجب الصفقة، ستمنح المملكة المتحدة مؤسسات إنفاذ القانون العراقي 300 ألف جنيه إسترليني للتدريب على أمن الحدود، مع التركيز على جرائم الهجرة المنظمة والاتجار بالمخدرات. 
وستحصل السلطات في إقليم كردستان العراق على دعم بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تشديد أمن حدودها ومعالجة الهجرة غير النظامية. (الحرة)
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