Advertisement

عربي-دولي

نجل ترامب يكشف: والدي ناقش إبعاد وسائل إعلام من البيت الأبيض

Lebanon 24
28-11-2024 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1285526-638684588580977794.jpg
Doc-P-1285526-638684588580977794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نجل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب الأكبر، ترامب جونيور إن والده ناقش إبقاء بعض وسائل الإعلام الرئيسية خارج غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

وقال ترامب جونيور، متحدثا على بودكاسته هذا الأسبوع، إنهم ناقشوا فتح غرفة الإحاطة لمزيد من الصحافيين المستقلين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وأضاف: "لقد أجرينا محادثة حول فتح غرفة الصحافة أمام الكثير من هؤلاء الصحافيين المستقلين".

وتابع ترامب جونيور: صحيفة نيويورك تايمز تكذب، فقد كانوا يكرهون كل شيء، فهم يعملون كذراع تسويق للحزب الديمقراطي"، وسأل: "لماذا لا تفتحها للأشخاص الذين لديهم مشاهدون أكبر، وأتباع أقوى؟".

وسخر ترامب باستمرار من وسائل الإعلام الرئيسية وشبكات البث بسبب التغطية التي تنتقده.

ويوم الثلاثاء، انتقد صحيفة نيويورك تايمز بسبب قصة تركز على كبير المساعدين بوريس إبشتين حيث كشفت المصادر الداخلية التي أجراها فريق ترامب الانتقالي أنه طلب مدفوعات من المرشحين لمناصب مجلس الوزراء العليا.

ورفع ترامب مؤخرا دعوى قضائية ضد سي بي إس نيوز بسبب مقابلة "60 دقيقة" مع نائبة الرئيس هاريس وسخر بانتظام من سي إن إن ووصفها وغيرها بأنها "أخبار مزيفة". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:32 | 2024-11-29
02:30 | 2024-11-29
02:27 | 2024-11-29
02:15 | 2024-11-29
02:00 | 2024-11-29
02:00 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24