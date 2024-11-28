نجل ترامب يكشف: والدي ناقش إبعاد وسائل إعلام من البيت الأبيض

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قال نجل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب الأكبر، ترامب جونيور إن والده ناقش إبقاء بعض وسائل الإعلام الرئيسية خارج غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.وقال ترامب جونيور، متحدثا على بودكاسته هذا الأسبوع، إنهم ناقشوا فتح غرفة الإحاطة لمزيد من الصحافيين المستقلين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف: "لقد أجرينا محادثة حول فتح غرفة الصحافة أمام الكثير من هؤلاء الصحافيين المستقلين".وتابع ترامب جونيور: صحيفة نيويورك تايمز تكذب، فقد كانوا يكرهون كل شيء، فهم يعملون كذراع تسويق للحزب الديمقراطي"، وسأل: "لماذا لا تفتحها للأشخاص الذين لديهم مشاهدون أكبر، وأتباع أقوى؟".وسخر ترامب باستمرار من وسائل الإعلام الرئيسية وشبكات البث بسبب التغطية التي تنتقده.ويوم الثلاثاء، انتقد صحيفة نيويورك تايمز بسبب قصة تركز على كبير المساعدين بوريس إبشتين حيث كشفت المصادر الداخلية التي أجراها فريق ترامب الانتقالي أنه طلب مدفوعات من المرشحين لمناصب مجلس الوزراء العليا.ورفع ترامب مؤخرا دعوى قضائية ضد سي بي إس نيوز بسبب مقابلة "60 دقيقة" مع نائبة الرئيس هاريس وسخر بانتظام من سي إن إن ووصفها وغيرها بأنها "أخبار مزيفة". (العربية)