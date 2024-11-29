أوغندا.. انهيارات أرضية تدفن 40 منزلاً وتتسبب في مقتل وفقدان العشرات

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قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في شرق أوغندا، بعدما طمرت الانهيارات الأرضية 40 منزلا في ست قرى.وأفادت جمعية الصليب الأحمر الأوغندية بأنه تم انتشال 13 جثة، وما زالت جهود الإنقاذ مستمرة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30 شخصا.ووقعت الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة يوم الأربعاء في منطقة بولامبولي شرق العاصمة كمبالا.وأصدر مكتب رئيس الوزراء تحذيرا من وقوع كوارث، مشيرا إلى إن الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد أدت لقطع طرق رئيسية. (روسيا اليوم)