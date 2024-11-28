أميركا.. تهديدات بالقنابل والرسائل المفخّخة تستهدف نوابًا ديمقراطيين!





وصدرت التحذيرات عن نواب ديمقراطيين بينهم العضو البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب جيم هايمز، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس".

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ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التهديدات بالقنابل والتهديدات ضد مرشحي الرئيس الجمهوري المنتخب ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي لم يتبين أن أيًا منها يتمتع بالمصداقية، وفقا لـ "أكسيوس".



وقال عضو لجنة الاستخبارات الديمقراطي جيم هايمز في بيان: "هذا الصباح، تم إخطاري بتهديد بوجود قنبلة يستهدف منزلي حيث كنت أحتفل بعيد الشكر مع عائلتي". قال عدد من النواب الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين من ولاية كونيتيكت الخميس إنهم كانوا أهدافًا لتهديدات بوجود قنابل.وصدرت التحذيرات عن نواب ديمقراطيين بينهم العضو البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب جيم هايمز، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس".ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التهديدات بالقنابل والتهديدات ضد مرشحي الرئيس الجمهوري المنتخب ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي لم يتبين أن أيًا منها يتمتع بالمصداقية، وفقا لـ "أكسيوس".وقال عضو لجنة الاستخبارات الديمقراطي جيم هايمز في بيان: "هذا الصباح، تم إخطاري بتهديد بوجود قنبلة يستهدف منزلي حيث كنت أحتفل بعيد الشكر مع عائلتي".

وأضاف هايمز أنه بعد "رد سريع وشامل" من شرطة الكابيتول وإدارتي شرطة غرينتش وستامفورد، "لم يتم العثور على دليل على وجود قنبلة".



وقال المتحدث باسم السيناتور كريس مورفي إن منزله استهدف أيضًا بتهديد بوجود قنبلة صباح الخميس فيما "يبدو أنه جزء من جهد منسق يطال العديد من أعضاء الكونغرس وشخصيات عامة" بحسب تعبيره.



وقالت النائبة جاهانا هايز في بيان لها إن رئيس الشرطة المحلية أبلغها صباح الخميس بوجود "رسالة بريد إلكتروني تهديدية تفيد بوضع قنبلة أنبوبية في صندوق البريد بمنزلي".



وقال هايز إن سلطات إنفاذ القانون "استجابت لهذه النداءات ولم يتم اكتشاف أي قنبلة أو مواد متفجرة وتم تطهير مكان الحادث"، مضيفا أن التحقيق مستمر. (ارم نيوز)