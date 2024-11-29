غزة.. مواجهات مع جيش الاحتلال عقب اقتحام مناطق بالضفة الغربية

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اقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس، لتندلع إثر ذلك مواجهات مع شبان فلسطينيين دون إبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.وفي بلدة يعبد جنوبي محافظة جنين شمالي الضفة، تمركزت قوة إسرائيلية وسط البلدة بعد اقتحامها، وسمعت أصوات اشتباكات متقطعة.وذكرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن مقاتليها "تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة ليعبد، وأمطروها بزخات من الرصاص، وفجروا عبوة ناسفة معدة مسبقا بآلية عسكرية، محققين إصابة مؤكدة".وانسحب الجيش الإسرائيلي من البلدة دون إبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.كما اقتحمت قوات إسرائيلية ضاحية الشويكة بطولكرم وبلدة بلعا شرقي المحافظة، واقتحمت قوة أخرى بلدة قصرة جنوبي محافظة نابلس، دون إبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.وفي رام الله، اقتحمت آليات إسرائيلية قرية شقبا غربي المدينة، وأطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وسط القرية، دون إبلاغ عن إصابات، وفق ما ذكر تلفزيون فلسطين (رسمي).واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة الخضر جنوبي محافظة بيت لحم، وتمركزت قواته في مناطق البوابة والجامع الكبير وحارة دار صلاح، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون إبلاغ عن إصابات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".(الأناضول)