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إقتصاد

من بريطانيا.. مساعدات بالمليارات للدول الفقيرة

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:06
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تعهدت بريطانيا باستثمار 2.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي من أجل دعم الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا.

وأعلنت الحكومة في بيان أن الاستثمار سيمول مشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع الفقر ومعالجة تداعيات التغير المناخي.
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وتتم إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم في المقام الأول منحا وقروضا منخفضة الفائدة للغاية للدول الأكثر فقرا، كل ثلاث سنوات. ومن المقرر عقد مؤتمر للتعهدات في الخامس والسادس من كانون الأول في سول. (سكاي نيوز)

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