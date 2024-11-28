خلال كلمة وزير المالية.. انقطاع الكهرباء داخل هذا البرلمان على الهواء مباشرة (فيديو)

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بدخول برلمان زمبابوي في "ظلام كامل" على الهواء مباشرة، بينما كان وزير المالية مثولي نكوبي ينهي خطابا حول الميزانية.



وأومضت الأضواء ثم انطفأت تماما، تاركين كبار المسؤولين مثل الرئيس إيمرسون منانغاغوا ونائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا وأعضاء البرلمان يجلسون في الظلام.

President @edmnangagwa takes his leave in the dark as there has been a powercut at @ParliamentZim



Opposition MPs shout 'magetsi azviramba'#BudgetZW2025 pic.twitter.com/Xv0pj6UA4W — Open Parly ZW (@OpenParlyZw) November 28, 2024 Advertisement

ويعد انقطاع التيار الكهربائي أحد أعراض الأزمة المستمرة في زمبابوي، مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة يوميا بسبب الجفاف الطويل الذي يعوق توليد الطاقة في سد كاريبا، مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد.



ومع انطفاء الأضواء، صرخ نواب المعارضة قائلين إن انقطاع التيار الكهربائي كان بمثابة مثال مناسب للوضع في البلاد.



وقال جورج مانيايا، المتحدث باسم هيئة إمدادات الكهرباء في زيمبابوي (Zesa)، لموقع الأخبار المحلي ZimLive، إن انقطاع التيار الكهربائي لم يكن مخططا له.



وقال إن البرلمان لديه إمدادات كهرباء خاصة به وهي معفاة من انقطاع التيار الكهربائي.(سكاي نيوز)



