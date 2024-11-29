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تايوان ترصد 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:30
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم أنها رصدت 41 طائرة عسكرية وسفناً صينية حول الجزيرة، وذلك قبل زيارة للرئيس التايواني لاي تشينغ تي، إلى الخارج تثير غضب بكين.
وهذا أكبر عدد من الطائرات الصينية يُرصَد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حول تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. (الشرق الأوسط)
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