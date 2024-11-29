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وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:49
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وصل في زيارة رسمية، إلى كوريا الشمالية، اليوم.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه من المقرر أن يعقد بيلوسوف "عددا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية السياسية للجمهورية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
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وأفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير الدفاع الكوري الشمالي، نو غوانغ تشول، كان في استقبال نظيره الروسي في مطار سونان.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 9 تشرين الثانير قانونًا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وتم نشر وثيقة القانون الموقعة من بوتين على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وكان بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وقّعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أثناء زيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ، في 19 حزيران الماضي، لتحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، المبرمة في شباط 2000. (سكاي نيوز)
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