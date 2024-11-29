اختراق جوي صيني-روسي يدفع كوريا الجنوبية إلى رد تكتيكي عاجل

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، عن اختراق 11 طائرة عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، مما دفع القوات الجوية الكورية إلى الرد بمناورة تكتيكية عاجلة.وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سول أن الطائرات الصينية والروسية دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي (KADIZ) دون إشعار مسبق، ما اعتبرته كوريا الجنوبية انتهاكًا صريحًا لمجالها الجوي وزعزعةً لاستقرار المنطقة.وفي بيان رسمي، أكدت سول أن مقاتلاتها سارعت إلى التحليق في المنطقة لردع الطائرات الأجنبية، مشيرةً إلى أن الحادثة تزامنت مع تدريبات مشتركة صينية روسية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة في المنطقة، حيث دعت كوريا الجنوبية كلاً من بكين وموسكو إلى احترام القوانين الدولية وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.