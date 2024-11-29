ماسك يؤيد طلبا مقدما إلى بايدن بخصوص العفو عن مؤسس ويكيليكس

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أعرب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن تأييده لطلب قدمه عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي للرئيس جو بايدن، بالعفو عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.في وقت سابق ذكرت صحيفة غارديان، أن عضوي الكونغرس، الديمقراطي جيمس ماكغفرن والجمهوري توماس ماسي، بعثا برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلبان منه العفو عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي X تعليقا على الرسالة الموجهة إلى بايدن: "رائع".في 24 حزيران تم إطلاق سراح أسانج من سجن بريطاني، حيث كان محتجزا أثناء النظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد اتفاق جزئي مع الادعاء الأمريكي.وضمن الصفقة، اعترف أسانج بأنه مذنب في التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي والكشف عنها، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، قضاها بالفعل خلف القضبان. وعقدت جلسة الاستماع في قضيته في جزيرة سايبان، وهي أكبر جزر ماريانا الشمالية، والتي ليست جزءا من الولايات المتحدة، ولكنها تقع في حوزة واشنطن. وقد سمح له هذا الاعتراف بالإفراج عنه بعد خمس سنوات خلف القضبان.