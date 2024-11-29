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عربي-دولي

جديد سفينة الأسطول البحري النيوزيلاندي.. هذا ما كشفته آخر التقارير

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:00
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كشف تقرير مؤقت عن محكمة التحقيق، اليوم الجمعة، أن غرق سفينة تابعة للأسطول البحري النيوزيلاندي في ساموا كان بسبب خطأ بشري.
وكانت السفينة ماناوانوي، قد غرقت قبالة سواحل ساموا، في الخامس من تشرين الأول، بعد أن اصطدمت بشعاب مرجانية أثناء إجراء عمليات مسح.
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وأصدر قائد البحرية الأميرال جارين جولدينج قرارا بتشكيل محكمة تحقيق، في أعقاب الحادث.
وقال جولدينج في بيان "تم تحديد السبب المباشر لجنوح السفينة، على إنه سلسلة من الأخطاء البشرية، مما أدى إلى عدم فصل نظام التشغيل الآلي للسفينة، عندما كان يتعين أن يكون في وضع التشغيل".
وأضاف البيان "لم يدرك الطاقم أن السفينة ماناوانوي، ظلت في وضع التشغيل الآلي ، ونتيجة لذلك، اعتقدوا خطأ أن فشلها في الاستجابة، لتغييرات الاتجاه، كان نتيجة لفشل التحكم في الدافع".
وذكر جولدينج أن طاقم السفينة لم يتحقق من أن السفينة كانت تحت السيطرة اليدوية، وليس على نظام التشغيل الآلي.
وأضاف جولدينج أن "الفحص لم يحدث.. أدى البقاء في وضع التشغيل الآلي إلى بقاء السفينة على مسار نحو البر حتى جنوحها في نهاية المطاف".
وتابع أنه بما أنه تم تحديد الخطأ البشري، باعتباره السبب، ستبدأ عملية تأديبية منفصلة، بمجرد انتهاء محكمة التحقيق من تحقيقها". (العربية)
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