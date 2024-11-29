استطلاع: معظم الروس يثقون ببوتين

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أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، أن مستوى ثقة الروس بالرئيس فلاديمير بوتين لم يتغير، بحسب استطلاع أجري في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، حيث قدر بـ 78.8%.وأجري هذا الاستطلاع على 1.6 ألف روسي فوق سن الـ 18 عاما.كما أشار مركز الاستطلاعات إلى أن "السؤال المتعلق بالثقة في بوتين تمت الإجابة عليه بشكل إيجابي من قبل 78.8% من المشاركين في الاستطلاع (بدون تغييرات)، وارتفع مستوى الرضا عن أنشطة الرئيس بنسبة 0.6 نقطة مئوية منذ الأسبوع الماضي ليصل إلى 76.1%".كما أعرب 51.2% من المستطلعين عن رضاهم عن أداء الحكومة الروسية، حيث قال 52.7% منهم إنهم راضون عن أداء رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، فيما أبدى 61.4% ثقتهم فيه.أما فيما يخص موقف المستطلعين من موقفهم تجاه رؤساء الأحزاب البرلمانية، فقد حصل رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف على نسبة 32.5%، وزعيم "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" سيرغي ميرونوف: 27.6%، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي - 23.6٪، فيما حصل رئيس حزب "الشعب الجديد" أليكسي نيتشايف على 8.3%.وجاءت نسب الثقة في أحزاب الحكومة كما يلي:حزب روسيا الموحدة 36%الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية - 9.7%الحزب الليبرالي الديمقراطي - 10%روسيا العادلة - من أجل الحقيقة. " - 4.1%"الشعب الجديد" - 6.8%المصدر: روسيا اليوم