كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن "هجوم ارئيل": ستدفعون الثمن

أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب أرئيل في الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام إن "أحد عناصرنا باغت عددا من الجنود الإسرائيليين داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9 بجراح 3 منهم حالتهم حرجة".

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وأضافت: "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أعلنت أن "منفذ عملية إطلاق النار عند مفترق "غيتي أفيسار" هو سامر محمد حسين من قرية عينبوس جنوبي نابلس".

من جانبها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يرجح أن جهات عديدة تعمل على تحويل يهودا والسامرة إلى جبهة حرب مركزية.

وأضافت أن "منفذ الهجوم أطلق النار على حافلة ورد جنود بإطلاق النار ما أدى لمقتله وانتهاء الحدث".