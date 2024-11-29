إضراب في إيطاليا بسبب ضعف الأجور

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شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام عن العمل، احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.واستمر الإضراب الذي دعا إليه اتحادان نقابيان ثماني ساعات في كافة القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، بتقليص مدته إلى أربع ساعات.ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة". (سكاي نيوز)