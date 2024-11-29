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بعد الحريق المُدمّر... شاهدوا آخر صور لكاتدرائية نوتردام بعد ترميمها

Lebanon 24
29-11-2024 | 10:13
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بعد أكثر من خمس سنوات من أعمال ترميم واسعة، كشفت كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس عن هيئتها الجديدة للعالم اليوم الجمعة، بعد تعرضها لحريق مدمر عام 2019.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع البناء ليشاهد بنفسه التصميمات الداخلية التي تم ترميمها قبل إعادة افتتاح الكاتدرائية الشهيرة في الثامن من كانون الأول المقبل.
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وانضم ماكرون إلى مجموعة تضم 700 من الحرفيين والمهندسين المعماريين وكبار رجال الأعمال والمانحين، وأشاد بالحرفية والتفاني وراء جهود الترميم. (العربية)
 
 
ماكرون خلال الزيارة التفقدية
 
ماكرون خلال الزيارة التفقدية
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
 
كاتدرائية نوتردام بعد الترميم
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