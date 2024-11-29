الطيران الحربيّ الروسي والسوري ينفذان غارات جوية على إدلب وريفها

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شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري أكثر من 20 غارة على إدلب وقرى محيطة بها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، على وقع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها تمكّنت من الوصول إلى مشارف مدينة حلب.وقال المرصد: "نفذ الطيران الحربي الروسي والطيران السوري غارات جوية مكثفة منذ ساعات الصباح بلغ عددها 23 غارة جوية استهدفت كل من مدينة إدلب وقرى وبلدات في المنطقة"، مضيفا أن "القصف أسفر عن مقتل شخص". (سكاي نيوز)