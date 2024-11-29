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عربي-دولي

في ظل الأحداث الأمنية.. العراق يشدد الرقابة على الحدود مع سوريا

Lebanon 24
29-11-2024 | 14:02
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أعلنت قوات حرس الحدود العراقية، اليوم الخميس، أنّها شددت "الرقابة على الحدود مع سوريا في ظل الأحداث الأمنية الأخيرة في سوريا"، مشيرة الى "قرب نصب جدران اسمنتية على الحدود".
 
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وأكّد المتحدث باسم قوات حرس الحدود العراقية العقيد حيدر الكرخي: "بالإضافة إلى الاستعدادات وتشديد الرقابة على الحدود قمنا بتكثيف عملنا بعد ظهور الوضع الجديد في سوريا وقواتنا في حالة تأهب قصوى".
 
وأضاف: "تم تركيب أكثر من 210 كيلومترات من الجدران الخرسانية في حدود محافظة نينوى باتجاه محافظة الأنبار وسيتم نصب جدران أخرى بطول 100 كيلومتر الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لتشديد الحدود مع سوريا والعمل الذي سيتم إنجازه في المستقبل لم يتم إنجازه طوال تاريخ العراق ولا توجد فرصة للتسلل والتحرك غير القانوني في هذه المناطق".
 
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