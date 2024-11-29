إجتماع خاص بين نتنياهو والأجهزة الأمنية.. ما علاقة لبنان؟

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة، جلسة خاصة مع قادة الأجهزة الأمنية، لمناقشة التطورات في سوريا ولبنان، بحسب "روسيا اليوم".



بدورها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الاجتماع سيناقش آخر التطورات في سوريا بعد العملية العسكرية للمعارضة السورية في حلب ومحيطها".

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