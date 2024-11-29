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عربي-دولي

إطلاق نار وإصابات بحالة حرجة.. هذا ما حدث في "إسرائيل"

Lebanon 24
29-11-2024 | 14:51
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أطلق النار، اليوم الجمعة، باتجاه حافلة عند تقاطع جيتي-أفيشار بالقرب من مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، ما أدّى إلى إصابة 9 أشخاص.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، نجمة داوود الحمراء، إن "3 من المصابين يتواجدون في حالة حرجة".
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بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ المنفذ "تم تحييده في مكان الحادث".

وقالت نجمة "داوود"، إنها تتعامل مع 4 مصابين؛ بينهم 3 حالات خطيرة وحالة متوسطة، إضافة إلى 4 مصابين آخرين بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، موضحةً أنه "يتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج". (الحرة) 
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