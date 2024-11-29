إطلاق نار وإصابات بحالة حرجة.. هذا ما حدث في "إسرائيل"

Advertisement

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، نجمة داوود الحمراء، إن "3 من المصابين يتواجدون في حالة حرجة".بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ المنفذ "تم تحييده في مكان الحادث".وقالت نجمة "داوود"، إنها تتعامل مع 4 مصابين؛ بينهم 3 حالات خطيرة وحالة متوسطة، إضافة إلى 4 مصابين آخرين بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، موضحةً أنه "يتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج". (الحرة)