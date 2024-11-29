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عربي-دولي

عن إعتقال "نتنياهو".. موقف جديد تتخذه هولندا!

Lebanon 24
29-11-2024 | 15:09
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أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، اليوم الجمعة، عن "خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليزور هولندا دون اعتقاله على رغم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حقه"، بحسب وكالة "رويترز".
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حول ما أُعلن أن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، أوضح  أن ذلك يعني "أننا نعمل وفقا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية".

وأشار إلى أنّ "ما زالت ثمة تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يتم اعتقال نتنياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته"، مضيفاً أنّ "أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".

وتابع "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في سبل تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضا، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا من دون اعتقاله". (سكاي نيوز) 
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