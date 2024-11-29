عن إعتقال "نتنياهو".. موقف جديد تتخذه هولندا!

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حول ما أُعلن أن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، أوضح أن ذلك يعني "أننا نعمل وفقا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على أرض هولندية".وأشار إلى أنّ "ما زالت ثمة تصورات ضمن واجبات هولندا نحو المحكمة لن يتم اعتقال نتنياهو بموجبها، وذلك يتوقف على سبب زيارته"، مضيفاً أنّ "أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ممتثلون لها".وتابع "في ضوء ذلك، سيتعين علينا النظر في سبل تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة، ضمن القانون الدولي أيضا، سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا من دون اعتقاله". (سكاي نيوز)