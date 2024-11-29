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عربي-دولي

"سيطرة وحظر تجول".. الفصائل المسلحة تتقدم والجيش السوري ينسحب!

Lebanon 24
29-11-2024 | 15:48
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أعلن المرصد السوري، مساء اليوم الجمعة، عن سيطرة فصائل مسلحة على عدة أحياء في حلب شمال سوريا.

وأكّد المرصد، أن "الفصائل المسلحة وصلت إلى شوارع في أحياء السكرية والفرقان والأعظمية وسيف الدولة لأول مرة منذ 2016"، مشيراً إلى أن "الجيش السوري انسحب من مناطق بمدينة حلب دون اشتباكات".
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وأوضح إلى أن "طيرانا مجهولا، استهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال عند الحدود السورية – العراقية".

بدورها، اشارت وسائل إعلام سورية إلى أن "قوات المعارضة السورية تسيطرعلى عدد من السجون في مدينة حلب وتم الإفراج على من داخلها".

كما فرضت المعارضة السورية، حظر تجوال في مدينة حلب حتى صباح الغد حفاظاً على سلامة المدنيين. (سكاي نيوز) 
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