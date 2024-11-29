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قريباً.. وفد من حماس إلى القاهرة

Lebanon 24
29-11-2024 | 16:08
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أعلن القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، مساء اليوم الجمعة، أن "وفداً من الحركة سيصل إلى القاهرة يوم السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين"، بحسب ما أفادت "رويترز".

وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ جهودا جديدة مع قطر ومصر وتركيا لإحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة. (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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