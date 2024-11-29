15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة عن غزة: من فضلكم كفى!
Lebanon 24
29-11-2024
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أجيث سونغاي، اليوم الجمعة، خلال زيارته لقطاع غزة المدمر إن "القطاع انزلق إلى حالة من الفوضى مع انتشار الجوع وتفشي أعمال النهب وزيادة حوادث الاغتصاب في الملاجئ وسط انهيار للنظام العام".
Advertisement
وصرح بأنّ أهالي غزة يعانون "على نطاق لا بد من رؤيته حتى يتم إدراكه حقاً"، مضيفاً أنّ "هذه المرة شعرت بالقلق الشديد إزاء انتشار الجوع".
وقال سونغاي إن النساء الشابات اللواتي نزح العديد منهن عدة مرات، أكدن على عدم وجود أي أماكن آمنة أو خصوصية في خيامهن.
وأضاف: "قال آخرون إن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال وغير ذلك من أشكال العنف داخل المجتمع زادت في الملاجئ نتيجة للحرب وانهيار إنفاذ القانون والنظام العام".
ووصف سونغاي الأوضاع في مدينة غزة بأنها "مروعة"، حيث يعيش آلاف النازحين في "مبان مدمرة جزئياً أو مخيمات مؤقتة في ظروف غير إنسانية مع نقص حاد في الغذاء وظروف صحية مروعة".
وقال إنه رأى، لأول مرة، عشرات النساء والأطفال في القطاع المحاصر وهم يبحثون في مكبات نفايات ضخمة.
وحذّر من أن مستوى الدمار في غزة "يزداد سوءا". وأضاف أجيث سونغاي "كان النداء المشترك من قبل كل من التقيت بهم هو أن يتوقف هذا. وأن يتم وضع حد لهذا. كفى. من فضلكم، كفى". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
Lebanon 24
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
02:05 | 2024-11-29
29/11/2024 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
02:37 | 2024-11-29
29/11/2024 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
00:50 | 2024-11-29
29/11/2024 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
03:48 | 2024-11-29
29/11/2024 03:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
04:57 | 2024-11-29
29/11/2024 04:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:13 | 2024-11-29
دعم عسكري روسي لسوريا لمنع سقوط حلب بيد المسلّحين
18:26 | 2024-11-29
السيناتور غراهام: ترامب يريد وقف إطلاق النار في غزّة قبل تولّيه السلطة
18:09 | 2024-11-29
إغلاق مطار حلب بعد دخول الفصائل المسلّحة إليها
17:20 | 2024-11-29
ترودو: رسوم ترامب الجمركية ستضرّ أميركا
17:07 | 2024-11-29
بعد إصابته بحادثة "البيجر".. هذا موعد عودة سفير إيران إلى بيروت
16:56 | 2024-11-29
آخر خبر.. متى ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 03:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 03:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 03:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24