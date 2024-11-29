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عربي-دولي

ترودو: رسوم ترامب الجمركية ستضرّ أميركا

Lebanon 24
29-11-2024 | 17:20
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أشاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعلاقات بين بلاده والرئيس الأميركي المُنتخَب دونالد ترمب، لكنه حذر من أن التعريفات الجمركية التي يهدد ترمب بفرضها على السلع الكندية، عقب توليه منصبه في يناير المقبل، ستضر بالولايات المتحدة أيضاً، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
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وقال ترودو للصحافيين، الجمعة: "لقد تمكنا من حماية العديد من الوظائف في كندا من خلال العمل مع الرئيس ترمب على إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية NAFTA بطرق تضمن اقتصادنا لعقود مقبلة".

وأضاف: "لقد تمكنا من خلق النمو على جانبي الحدود، ونواصل العمل بشكل بنَاء ومسؤول من أجل تحقيق الاستفادة المتبادلة التي تمثلها العلاقة بين كندا والولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه "يتطلع إلى الكثير من المحادثات الرائعة مع الرئيس المُنتخَب".
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