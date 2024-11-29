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عربي-دولي

بعد دخول الفصائل المسلحة إلى المدينة.. الجيش السوري يغلق الطرق المؤدية إلى حلب

Lebanon 24
29-11-2024 | 23:11
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أعلنت مصادر في الجيش السوري لوكالة رويترز ان الجيش أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة حلب بعدما صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر "انسحاب آمن" من الأحياء التي اجتاحها مسلحون من فصائل عديدة.

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وذكرت المصادر أن هذه الخطوة أغلقت المدينة فعليا بعد أن أصدر الجيش تعليمات عند نقاط التفتيش خارج المدينة بالسماح فقط لقوات الجيش بالمرور والدخول.

وأعلنت الفصائل المسلحة في وقت مبكر من اليوم السبت، أنها وصلت إلى قلعة حلب وسط المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وأكدت الفصائل المسلحة أيضا أنها وصلت إلى ساحة سعد الله الجابري الواقعة في قلب مدينة حلب.

ووفق ما نقلت رويترز عن مصدر عسكري، فإن السلطات السورية أغلقت مطار حلب، وألغت جميع الرحلات.

وكان مصدران عسكريان سوريان قد قالا لرويترز إن سوريا تلقت وعدا بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع الفصائل المسلحة من الاستيلاء على محافظة حلب.

وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم السبت، بأن نصف مدينة حلب في شمال سوريا، بات تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة، بعد يومين على هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على مناطق سيطرة القوات الحكومية شمال سوريا وشمال غربها.

وسيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري أمس الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "أهمية سراقب (شمال غرب) أنها تمنع أي مجال للقوات السورية من التقدم إلى حلب، وتقع على عقدة استراتيجية تربط حلب باللاذقية (غرب) وبدمشق".(سكاي نيوز)


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