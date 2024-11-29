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عربي-دولي

كيم يلتقي وزير الدفاع الروسي.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
29-11-2024 | 23:45
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التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين المعزولين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي بأن بلاده "ستدعم بثبات" حرب روسيا في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.
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وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن زيارة بيلوسوف "ستسهم إلى حد كبير في تعزيز القدرات الدفاعية للبلدين وتعزيز التعاون الودي والمتبادل وتطوير العلاقات بين الجيشين".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم وبيلوسوف توصلا إلى "توافق مرضٍ" بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والدفاع عن سيادة كل دولة ومصالحها الأمنية والعدالة الدولية في مواجهة البيئات الأمنية الدولية سريعة التغير، وذلك في اجتماعهما، أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية "ستدعم بثبات سياسة الاتحاد الروسي للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه في مواجهة تحركات الإمبرياليين من أجل الهيمنة".

ودعمت كوريا الشمالية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووصفتها بأنها رد دفاعي على ما تصفه كل من موسكو وبيونغ يانغ بتقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) "المتهور" شرقا والتحركات التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء على مكانة روسيا كدولة قوية.

تأتي زيارة بيلوسوف وسط تصاعد التوتر بسبب نشر بيونغ يانغ قوات في غرب روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا، ورفع الدول الغربية حظرا مفروضا منذ فترة طويلة على استخدام صواريخها لضرب أهداف داخل روسيا.(العربية)

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