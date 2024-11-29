20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيم يلتقي وزير الدفاع الروسي.. وهذا ما تم الاتفاق عليه
Lebanon 24
29-11-2024
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين المعزولين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت.
وتعهد الزعيم الكوري الشمالي بأن بلاده "ستدعم بثبات" حرب روسيا في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.
Advertisement
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن زيارة بيلوسوف "ستسهم إلى حد كبير في تعزيز القدرات الدفاعية للبلدين وتعزيز التعاون الودي والمتبادل وتطوير العلاقات بين الجيشين".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم وبيلوسوف توصلا إلى "توافق مرضٍ" بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والدفاع عن سيادة كل دولة ومصالحها الأمنية والعدالة الدولية في مواجهة البيئات الأمنية الدولية سريعة التغير، وذلك في اجتماعهما، أمس الجمعة.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية "ستدعم بثبات سياسة الاتحاد الروسي للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه في مواجهة تحركات الإمبرياليين من أجل الهيمنة".
ودعمت كوريا الشمالية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووصفتها بأنها رد دفاعي على ما تصفه كل من موسكو وبيونغ يانغ بتقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) "المتهور" شرقا والتحركات التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء على مكانة روسيا كدولة قوية.
تأتي زيارة بيلوسوف وسط تصاعد التوتر بسبب نشر بيونغ يانغ قوات في غرب روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا، ورفع الدول الغربية حظرا مفروضا منذ فترة طويلة على استخدام صواريخها لضرب أهداف داخل روسيا.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
Lebanon 24
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
15:41 | 2024-11-29
29/11/2024 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتجهّز لـ"هجوم".. مسؤولٌ إسرائيلي يكشف!
Lebanon 24
"حزب الله" يتجهّز لـ"هجوم".. مسؤولٌ إسرائيلي يكشف!
08:00 | 2024-11-29
29/11/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
15:50 | 2024-11-29
29/11/2024 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
13:29 | 2024-11-29
29/11/2024 01:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ وزوجته ينتظران مولوداً جديداً... هذا جنسه (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ وزوجته ينتظران مولوداً جديداً... هذا جنسه (فيديو)
09:45 | 2024-11-29
29/11/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:14 | 2024-11-30
قائد الحرس الثوري الإيراني: المهزومون في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا
05:50 | 2024-11-30
أحداث خطيرة... ما هي توقّعات العرافة بابا فانغا للعام 2025؟
05:37 | 2024-11-30
لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركيّة للادارة في واشنطن: لبنان عند مفترق طرق
04:53 | 2024-11-30
الجيش السوري يؤكد: سنواصل عملياتنا حتى استعادة سيطرة الدولة على كامل مدينة حلب وريفها
04:21 | 2024-11-30
في هذا البلد.. أسر تختار لأبنائها عرائس والكل يلتزم بالوعد
03:38 | 2024-11-30
في إدلب.. مطار عسكري "مهم" يسقط بأيدي الفصائل المسلحة
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 13:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 13:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 13:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24