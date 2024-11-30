بايدن يفاجئ الجميع مرة جديدة.. لماذا حمل كتاباً مناهضاً لاسرائيل؟





ووفق الصحيفة، توجه بايدن إلى المتاجر في "الجمعة السوداء" وفاجأ المتفرجين باختيار نسخة من كتاب يصف إنشاء إسرائيل بأنه "استعمار" قوبل بـ"مقاومة" فلسطينية.

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وغادر بايدن (82 عاما)، مكتبة نانتوكيت بوكوركس وهو يحمل أمام الصحافة نسخة من كتاب "حرب المائة عام على فلسطين.. تاريخ الغزو الاستعماري والمقاومة، 1917-2017" للأستاذ بجامعة كولومبيا رشيد الخالدي. ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الرئيس الأميركي جو بايدن شوهد وهو يحمل "كتابا مناهضا لإسرائيل" أثناء التسوق يوم "الجمعة السوداء"، مما فاجأ الجميع.ووفق الصحيفة، توجه بايدن إلى المتاجر في "الجمعة السوداء" وفاجأ المتفرجين باختيار نسخة من كتاب يصف إنشاء إسرائيل بأنه "استعمار" قوبل بـ"مقاومة" فلسطينية.وغادر بايدن (82 عاما)، مكتبة نانتوكيت بوكوركس وهو يحمل أمام الصحافة نسخة من كتاب "حرب المائة عام على فلسطين.. تاريخ الغزو الاستعماري والمقاومة، 1917-2017" للأستاذ بجامعة كولومبيا رشيد الخالدي.

وأوضحت "نيويورك بوست" أن الكتاب يحمل طابعا "معاديا لإسرائيل بشكل واضح" فهو يدرس تاريخ فلسطين من خلال منظور الحرب الاستعمارية التي شنتها أطراف مختلفة ضد السكان الأصليين لصالح الشعب اليهودي، كما يسلط الضوء على سياسات إسرائيل التمييزية تجاه الفلسطينيين.



ومؤلف الكتاب نفسه، الأستاذ في جامعة كولومبيا رشيد الخالدي، وهو من أصل فلسطيني ولبناني، يشير إلى الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب باعتبارها "ناطقة باسم" إسرائيل ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيادة "الحكومة الأكثر تطرفا" في تاريخ بلاده.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان بايدن قد اشترى الكتاب أم أنه أعطي له كهدية أثناء وجوده في المتجر، بعد أن تناول هو وابنه الكبير هانتر بايدن (54 عاما) العشاء مع أفراد آخرين من العائلة في أحد المطاعم قبل حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد السنوي في جزيرة نانتوكيت في ولاية ماساتشوستس.