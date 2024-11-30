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أسفرت عن عدد من الإصابات.. حماس تتبنى "هجوم الحافلة" قرب مستوطنة في الضفة الغربية

Lebanon 24
30-11-2024 | 01:41
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أكدت حركة حماس الفلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف حافلة قرب إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، أمس الجمعة، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، في وقت سابق أن 3 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة جراء أعيرة نارية، ولحقت إصابات متوسطة بشخص رابع.
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كما أصابت شظايا الزجاج المتطاير عددا آخر من الأشخاص.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس أن منفذ الهجوم فلسطيني فتح النار على حافلة إسرائيلية، وقد تم "تحييده" في موقع الحادث.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله بوفاة الرجل الفلسطيني.

 وذكرت مصادر إسرائيلية أن الهجوم وقع قرب مستوطنة أريئيل، شمالي الضفة الغربية.(سكاي نيوز)



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