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عربي-دولي

على حدود سوريا.. تأهب أمني عراقي ونشر ألوية عسكرية

Lebanon 24
30-11-2024 | 02:11
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ذكرت "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصدر أمني عراقي انه تم نشر 3 ألوية من الجيش العراقي ولواءين من الحشد الشعبي على مساحة واسعة من الحدود مع سوريا من شمال سنجار حتى القائم.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي مساء أمس الجمعة أن قوات الجيش بجميع صنوفها وتشكيلاتها "جاهزة لحماية حدود وسماء العراق من أي خطر جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى".
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وقال العباسي في تغريدة على حساب وزارة الدفاع عبر موقع "إكس": "ساهرون ليلا  نهارا لأمنكم وأمن العراق ولن نسمح بتسلل أي إرهابي  أو مخرب إلى أرض بلدنا".

وفي وقت سابق، قال فادي الشمري المستشار السياسي في الحكومة العراقية عبر تغريدة على "إكس" إن "نشاط الجماعات الإرهابية في شمال غربي سوريا يعتبر تطور خطير من حيث التوقيت والجهوزية والتسليح مما يستدعي الحيطة والحذر والاستعداد التام".

وتابع: "الأهالي من أبناء محافظات نينوى والأنبار صلاح الدين أنتم برعاية الله وفي عيّن حكومتنا وحماية قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها ، ولا تهتموا للشائعات وزاولوا حياتكم وتنمية وإعمار محافظاتكم وسارعوا بالتبليغ عن الحالات المشبوهة التي تستهدف أمن مدنكم ولا تدعوا العدو ينفّذ من ثغرات هنّا أو هناك".
واجتاحت الفصائل المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء الماضي، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي يسيطر عليها النظام السوري. (سكاي نيوز)




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