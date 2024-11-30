زلزال يضرب الشواطىء المصرية.. ما علاقة تركيا؟

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وأوضح شراقي في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن مركز الزلزال يقع جنوب تركيا في البحر المتوسط، أعقبه زلزال تابع خفيف بقوة 2.7 درجة على عمق 13.5 كم. كشف الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل الزلزال الذي وقع، مساء أمس الجمعة، شمال غرب قبرص، الساعة 9:13 مساء بتوقيت القاهرة، بقوة 4.8 درجة، على عمق حوالى 60 كم.وأوضح شراقي في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن مركز الزلزال يقع جنوب تركيا في البحر المتوسط، أعقبه زلزال تابع خفيف بقوة 2.7 درجة على عمق 13.5 كم.

وأشار خبير الموارد المائية إلى أن الزلزال الرئيسي يقع عند حافة التقاء أو اصطدام الصفيحة الأوروآسيوية (Eurasian) مع الإفريقية، حيث تتقارب الصفيحتين بمعدل 4-10 مم/سنة، موضحا أن زلزال تركيا الكبير الذي وقع في السادس من فبراير 2023 دفع كتلة الأناضول نحو البحر المتوسط بمقدار 6 أمتار.



وأضاف شراقي أن عمق الزلزال 60 كم يعتبر كبير بالنسبة لزلازل البحر المتوسط، وكلما ازداد عمق بؤرة الزلزال كلما اتسعت دائرة الموجات الزلزالية على سطح الأرض ولكن تأثيرها التدميري يكون أقل حتى في منطقة الزلزال، مما أدى إلى الإحساس بها في القاهرة على بعد حوالي 650 كم.

من جانبه أكد الدكتور طه رابح مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، على صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع زلزال منذ ساعات.

وقال الدكتور طه رابح في بيان للمركز، إن الزلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وقع في شمال قبرص على بعد 700 كيلومتر من السواحل المصرية، حيث شعر به بعض المواطنين.



وقال مدير المعهد القومي للبحوث إن المعهد لم يتلق أي بلاغ عن وقوع إصابات، لكن بعض المواطنين سمعوا صوت وذلك نتيجة هزة سطحية.