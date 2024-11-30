فيدان يدعو إلى أخذ تحذيرات بوتين بعين الاعتبار

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى "أخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتبار والنظر إليها باهتمام"، مشيرا إلى أن الصراع في أوكرانيا يخاطر بـ"الخروج عن السيطرة".

ونقلت صحيفة Türkiye عن الوزير فيدان قوله: "لقد تم بالفعل استخدام جميع الأسلحة التقليدية التي يمكن استخدامها، لكن الحرب (الصراع في أوكرانيا) لم تنته بعد. وفي هذه العملية، إما أن يسود السلام أو تخرج الحرب عن نطاق السيطرة. لقد عبر بوتين عن ذلك بالكلمات... ستصل الحرب إلى النقطة التي ستحرق فيها كل البلدان المحيطة، أو سيسود السلام بطريقة ما".

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وشدد فيدان على أنه على هذه الخلفية، يجب أن تؤخذ كلمات بوتين بالاعتبار.



ووفقا للوزير، لا يجوز النظر إلى كلمات الرئيس الروسي كمجرد تهديد فقط، بل هو يحذر وينصح بعدم الانجراف. (روسيا اليوم)