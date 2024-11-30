وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 44382 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ421 على القطاع إلى 44.382 شهيدا، و105.142 مصابا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 19 شهيد و72 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهدا العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.(روسيا اليوم)