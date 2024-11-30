حادثة مرعبة... أمٌ ألقت طفلتها من الطابق الرابع

Advertisement

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأسوية، عندما حاولت أم إنهاء حياة طفلتها صاحبة الـ11 عاما بإلقائها من شرفة منزلها بالطابق الرابع لتسقط على الأرض مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك انتقاما من والدها، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مع سيارة إسعاف إلى مكان الحادث. (العربية)